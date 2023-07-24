Фигурист из России объяснил решение выступать за США

Фигурист Мурзин заявил, что решил выступать за США после того, как ему занизили оценки

Родившийся в России фигурист Даниил Мурзин рассказал о том, почему принял решение выступать за США. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен заявил, что впервые задумался о смене гражданства в марте 2020 года после того, как на Спартакиаде судьи, по его мнению, занизили ему оценки. «Мне дали понять, что здесь не дадут пробиться дальше, если я буду оставаться у этого тренера. Менять тренера не было возможности по финансовым причинам и просто по семейным обстоятельствам», — заявил Мурзин.

Россиянин добавил, что в 2021 году начал сотрудничать с американским тренером Лаурой Липецки. В итоге специалист предложила ему переехать в США. Там Мурзин выступал на юниорских соревнованиях и отобрался на первенство страны.

17 июля стало известно, что комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства. «Это деньги наших налогоплательщиков, которые не должны быть потрачены впустую», — заявил председатель комитета Дмитрий Свищев.