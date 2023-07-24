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11:44, 24 июля 2023Ценности

Россиянам назвали главную причину появления перхоти

Трихолог Юлия Нагайцева назвала неправильно подобранный шампунь причиной появления перхоти

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам главную причину появления перхоти. Ее комментарий публикует News.ru.

По словам специалистки, вызвать данную проблему может неправильно подобранный шампунь. Например, бессульфатный препарат вместо средства для жирных волос. В указанном случае кожа головы не промывается полностью и нарушается водно-липидный баланс, отметила эксперт.

«Или наоборот — кожа слишком сухая, человек покупает шампунь с высокой промывающей способностью, из-за чего дополнительно пересушивает кожу», — добавила собеседница издания. При этом она указала, что при выборе подходящего средства перхоть впоследствии проходит.

Ранее в июле врач-дерматолог, трихолог Максим Клюкин назвал приводящее к перхоти средство для волос. Специалист предупредил, что вред шевелюре может нанести чрезмерное использование сухого шампуня.

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    Алина Гостева
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