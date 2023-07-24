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03:46, 24 июля 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал нереалистичным мирный план Зеленского

Экс-премьер Украины Азаров назвал нереалистичным мирный план Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что мирный план урегулирования, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским, является нереалистичным и не приведет к реальному сдвигу в вопросе разрешения конфликта.

«Поддержка формулы Зеленского означает тупиковый путь. И сам "план Зеленского", скорее всего, придумали сами же американцы. Поэтому они, естественно, его поддерживают», — подчеркнул экс-премьер.

Азаров отметил, что план не является реалистичным. По его словам, пока США и НАТО не пойдут по пути мирного урегулирования, невозможно добиться сдвигов в этом направлении.

Политик добавил, что конфликт будет усугубляться до тех пор, пока Россия и Соединенные Штаты не придут к компромиссу.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что мирные переговоры по Украине должны начинаться с «формулы мира» Владимира Зеленского. Среди мирных условий, о которых просил украинский лидер в своем плане, значится радиационная и ядерная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; недопущение эскалации конфликта.

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    Марина Совина
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