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12:48, 24 июля 2023Ценности

Раскрыта связь между характером россиян и их одеждой

Психотерапевт Толоконина: россияне в закрытой одежде не любят привлекать к себе внимание

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Психотерапевт и основатель бренда женской одежды The One Goddess Александра Толоконина раскрыла связь между характером россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Люди, которые любят носить закрытую одежду, не хотят привлекать к себе внимание. По словам эксперта, на данный момент они могут переживать кризисную ситуацию, иметь плохое настроение или жизненные трудности в целом.

Что касается тех, кто носит одежду яркой цветовой гаммы, то чаще всего они пытаются выделиться из толпы. Кроме того, специалистка отметила, что подобный стиль предпочитают девушки, находящиеся в поиске романтических отношений.

Также собеседница издания выделила россиян, которые носят строгие классические наряды. Она пояснила, что такие образы иногда вызывают у окружающих недоверие и настороженность.

Ранее психолог Мария Данина объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде. Желание носить вещи подобного фасона не всегда указывает на заявление своей сексуальной привлекательности, считает эксперт. По ее словам, это один из способов ощущать себя более собранно. При этом Данина пояснила, что многим женщинам в такой одежде комфортно.

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    Мария Винар
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