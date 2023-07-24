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09:41, 24 июля 2023Мир

Китай начал отказываться от поставок военного снаряжения на Украину

Politico: Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Китай сократил экспорт военных товаров на Украину, переправив основной объем поставок дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики в Россию. Об этом со ссылкой на данные китайской и украинской таможни сообщает Politico.

«В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина. А китайский экспорт керамики для бронежилетов увеличился на 69 процентов в Россию, до более чем 225 миллионов долларов, а [товарооборот] на Украину сократился на 61 процент, до 5 миллионов долларов», — говорится в публикации.

Суммарный товарооборот России и Китая стал активно расти с начала специальной военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года этот показатель увеличился более чем на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил 73 миллиарда долларов.

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    Виктория Кондратьева
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