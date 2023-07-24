Власти Киргизии введут режим ЧС

Президент Киргизии Жапаров утвердил введение режима ЧС в энергетике с 1 августа

Президент Киргизии Садыр Жапаров утвердил указом введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетической сфере страны с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

Уточняется, что режим ЧС будет действовать до 31 декабря 2026 года. Его введут для принятия экстренных мер по выводу Киргизии из энергетического кризиса, который связан с климатическими условиями, низким уровнем притока воды в бассейне реки Нарын, а также дефицитом генерирующих мощностей в условиях опережающего роста энергопотребления.

Кроме того, Министерству энергетики страны предоставили право определения земельных участков, пригодных для использования возобновляемых источников энергии. Также госпредприятия в энергетической отрасли смогут приобретать товары методом из одного источника в рамках реализации мероприятий, связанных с введением режима ЧС.

Ранее Жапаров утвердил новую военную доктрину, которая направлена на усиление армии Киргизии. Как сообщалось, это обусловлено «изменившимися системой государственного управления, военно-политической обстановкой в мире и Центрально-Азиатском регионе».