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11:45, 24 июля 2023Мир

В Германии заявили о дефиците боеприпасов

Глава Минобороны Германии Писториус заявил о дефиците боеприпасов в ФРГ

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия испытывает дефицит боеприпасов и готова инвестировать 20 миллиардов евро для восполнения запасов к 2031 году. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Spiegel.

«Без боеприпасов даже самые современные системы вооружений бесполезны», — подчеркнул министр.

Ранее правительство Германии заказало у немецкого концерна Rheinmetall боеприпасы на сумму 4 миллиарда евро. Начальное соглашение на сумму 550 миллионов евро по закупке снарядов для 120-миллиметрового орудия танков Leopard 2 было расширено, чтобы компенсировать дефицит боеприпасов в немецких арсеналах, возникший из-за поставок вооружений Украине.

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    Виктория Кондратьева
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