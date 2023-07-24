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06:15, 24 июля 2023Интернет и СМИ

В Италии объяснили причины неудач контрнаступления ВСУ

La Repubblica: ВСУ начали контрнаступление без должной подготовки к прорыву и вооружений

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Итальянский военной обозреватель Джанлука Ди Фео в статье газеты La Repubblica объяснил причины неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это происходит, потому что украинские военнослужащие начали наступательные действия без должной подготовки к прорыву и необходимых вооружений.

Журналист заявил, что поставленные Киеву танки Leopard 2 были обездвижены, подорвавшись на минах, а американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley остановились на линии перекрестного огня, поскольку никто не создал для них проход.

«Не оказалось даже танков с подъемниками, чтобы убрать с пути поврежденные машины: десятки образцов западной военной техники неделями остаются брошенными в поле», — подчеркнул Ди Фео.

По его словам, из-за решений командования украинское контрнаступление не продвигается уже более 48 дней.

Обозреватель добавил, что ВСУ необходимо было пройти обучение по специальной технике боя, чтобы разбираться во взрывном деле, механике и геологии, понимать тактику и уметь принимать решения, однако на это было нужно более трех месяцев, которых не было у Украины.

Кроме того, Ди Фео возложил ответственность за неудачи контрнаступления на страны НАТО, которые не поставили нужную технику.

Ранее командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ. По его мнению, у украинских военных хватит возможностей протянуть до конца лета, после чего последует перерыв.

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    Марина Совина
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