Мужчина сделал ДНК-тест новорожденному сыну и раскрыл тайну жены

Житель Китая сделал ДНК-тест сыну и узнал, что жена родила ребенка от другого мужчины

Житель провинции Цзянси, Китай, раскрыл тайну жены благодаря ДНК-тесту, который сделал новорожденному сыну. Об этом сообщает The Thaiger.

Когда жена родила ребенка, мужчина заметил, что он не похож на него с женой. Сначала он не придал этому большого значения, однако вскоре его теща начала странно себя вести. Женщина стала агрессивной и требовала, чтобы дочь подала на развод. Заподозрив неладное, китаец решил сделать ДНК-тест сыну, чтобы убедиться, что является отцом ребенка.

Результаты анализа показали, что его жена родила от другого мужчины. Узнав об измене возлюбленной, китаец потребовал объяснений от ее семьи. Однако родственники женщины проявили полное безразличие. Обманутый муж счел это знаком того, что им о неверности женщины было известно.

Он провел собственное расследование и выяснил, что у его жены был роман с женатым мужчиной. Жене любовника было известно о его связи на стороне, однако она предпочитала об этом молчать. Несмотря на это, когда она узнала, что любовница мужа забеременела, то дала ей 40 тысяч юаней (504 тысячи рублей) на аборт. Женщина приняла деньги, но не стала прерывать беременность, решив солгать своему мужу, что ждет ребенка от него.

Когда тайна женщины была раскрыта, она бросила сына и вернулась в родительский дом. Разгневанный муж приехал к жене и набросился на нее. Женщина обвинила мужчину в избиении. В настоящее время китаец планирует обратиться в суд в надежде добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что жительница Китая разбила машину мужа после того, как узнала о его измене. Пользователи сети поддержали женщину и осудили мужа за обман и предательство.