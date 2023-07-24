США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

Госдеп: США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления

США считают, что снабдили Украину достаточными ресурсами для контрнаступления. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У Украины есть все необходимое. Мы вместе с партнерами по всему миру предоставили им колоссальные объемы военного оборудования», — сказал дипломат. При этом он анонсировал объявление новых пакетов военной помощи Киеву в ближайшие дни.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют высказал мнение, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России.

19 июля 49-летний украинский военный Юрий Ульшин указал, что западная бронетехника без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась «велосипедом без педалей». Он пожаловался на российские вертолеты, которые зависают на большой дальности и наносят удары по технике управляемыми ракетами, оставаясь вне досягаемости имеющихся у ВСУ зенитных комплексов.