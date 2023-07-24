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21:33, 24 июля 2023Бывший СССР

США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

Госдеп: США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

США считают, что снабдили Украину достаточными ресурсами для контрнаступления. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У Украины есть все необходимое. Мы вместе с партнерами по всему миру предоставили им колоссальные объемы военного оборудования», — сказал дипломат. При этом он анонсировал объявление новых пакетов военной помощи Киеву в ближайшие дни.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют высказал мнение, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России.

19 июля 49-летний украинский военный Юрий Ульшин указал, что западная бронетехника без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась «велосипедом без педалей». Он пожаловался на российские вертолеты, которые зависают на большой дальности и наносят удары по технике управляемыми ракетами, оставаясь вне досягаемости имеющихся у ВСУ зенитных комплексов.

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    Марина Совина
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