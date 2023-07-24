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20:21, 24 июля 2023Мир

Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским пути урегулирования конфликта на Украине

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на встрече 7 июля в Стамбуле обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским пути урегулирования конфликте на Украине. Об этом он сообщил во время обращения к нации после заседания турецкого кабмина, пишет РИА Новости.

«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», — сказал политик.

Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины. В ходе беседы, состоявшейся по просьбе Зеленского, лидеры подробно обсудили вопрос о продлении действия сделки о черноморском зерновом коридоре.

7 июля Эрдоган и Зеленский провели переговоры в особняке Вахдеттин в Стамбуле. По итогам встречи глава Турции заявил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для прекращения конфликта на Украине путем переговоров.

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    Семен Александров
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