Модель с заболеванием кожи показала тело в бикини

Модель с витилиго Винни Харлоу показала тело в бикини на тонких завязках

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица с витилиго поделилась серией снимков, на которых она показала свое тело в бикини, состоящем из оранжевых плавок и синего бюстгальтера на тонких завязках. При этом знаменитость дополнила свой образ тремя ожерельями, массивным браслетом и серьгами.

Поклонники восхитились внешним видом девушки, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 100 тысяч лайков. «Ты выглядишь прекрасно и потрясающе», «Просто красиво», «Как бы я хотел быть твоим фотографом», «Твое тело — это творение Бога», «Самая красивая девушка на свете», — высказывались они.

Ранее Винни Харлоу вышла в свет в прозрачном наряде без нижнего белья. Манекенщица разместила видео, на котором она позирует перед камерой в облегающем комбинезоне белого цвета, оформленном декоративным элементом на поясе. На размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

