В России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

Минцифры: в России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

В России начался прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через «Госуслуги» до 8 августа. Для отсрочки граждане от 18 до 27 лет должны иметь российское гражданство. Также необходимо иметь высшее образование по специальности, которая есть в перечне министерства. Помимо этого, специалисты должны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года.

21 июля комитет Госдумы поддержал ко второму чтению поправку о повышении призывного возраста до 30 лет, но отклонил повышение нижнего порога с 18 до 21 года. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года и заработают весной 2024 года.