Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 24 июля 2023Россия

В России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

Минцифры: в России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России начался прием заявок IT-специалистов на отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники IT-компаний смогут подать заявки через «Госуслуги» до 8 августа. Для отсрочки граждане от 18 до 27 лет должны иметь российское гражданство. Также необходимо иметь высшее образование по специальности, которая есть в перечне министерства. Помимо этого, специалисты должны работать в аккредитованных Минцифры IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года.

21 июля комитет Госдумы поддержал ко второму чтению поправку о повышении призывного возраста до 30 лет, но отклонил повышение нижнего порога с 18 до 21 года. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, новые нормы призывного возраста не коснутся осеннего призыва 2023 года и заработают весной 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    «Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

    В России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

    Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать» россиянка извинилась

    Минимум девять человек погибли в авиакатастрофе в Судане

    Путин заявил о способности России заместить украинское зерно

    Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

    Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

    Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

    Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

    Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости