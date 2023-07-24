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20:36, 24 июля 2023Россия

Кадыров показал кадры боя на фланге в зоне спецоперации

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео с боем на фланге в зоне спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя на фланге в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее видео, присланное ему командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, он опубликовал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на кадрах показывается участок дороги между Андреевкой и Клещеевкой. В ролике можно увидеть, как боец, находясь за боевой машиной, отстреливается от противника.

«При обнаружении нашего транспортного средства противник пускает в ход артиллерию, намереваясь застать экипаж врасплох. Однако желаемого результата враг так и не достигает», — написал Кадыров.

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Ранее Рамзан Кадыров опубликовал кадры с работой операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Клещеевке. На кадрах, снятых с камер, размещенных на беспилотниках, видно, как по различным укрытиям передвигаются военнослужащие.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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