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04:07, 24 июля 2023Россия

Назван способ восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

Гидролог Болгов: для подачи воды в Северо-Крымский канал нужно создать насосную станцию

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов назвал способ восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал. По его словам, нужно создать насосную станцию, которая будет перекачивать воду из Днепра, передает РИА Новости.

Гидролог уточнил, что напор в головной части канала отсутствует, вода не поступает туда самотеком.

«Для того, чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создавать там насосную станцию, которая будет закачивать туда воду из остатков Днепра», — пояснил специалист.

Болгов добавил, что в условиях проведения специальной военной операции будет сложно произвести подобные работы, однако технически это выполнимо.

Ранее глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута сообщил, что в Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища. Он заявил, что водохранилища больше не существует — все выглядит так, как было до образования водоема.

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    Марина Совина
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