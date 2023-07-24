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01:00, 24 июля 2023Ценности

Самая сексуальная в мире волейболистка снялась в откровенных нарядах

Самая сексуальная в мире волейболистка Кайла Симмонс снялась в мини-шортах и топе

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной волейболисткой в мире, снялась в откровенных нарядах. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров девушка предстала, стоя на коленях на водительском сиденье машины. При этом она надела зеленый топ от бикини, который обнажал большую часть ее груди, и джинсовые мини-шорты. Свой образ она дополнила черно-белой бейсболкой и плетеным браслетом.

Кроме того, спортсменка позировала, сидя в воде на берегу океана в белом кроп-топе с откровенным декольте и оранжевой мини-юбке. Также она примерила оверсайз-футболку с трусами, продемонстрировав стройные ноги. «Хорошее было время», — подписала Симмонс снимки.

Ранее в июле актриса Меган Фокс снялась в лесу в откровенном образе и восхитила поклонников. 37-летняя звезда разместила серию снимков, на которых предстала в длинном черном платье из сетки, демонстрируя обнаженное тело. На размещенных фото видно, что Фокс решила не надевать под наряд нижнее белье.

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    Карина Черных
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