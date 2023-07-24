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09:33, 24 июля 2023Силовые структуры

Полиция задержала организовавших нелегальное казино россиян

В Удмуртии четверо россиян отделались условным сроком за организацию нелегального казино

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Республике Удмуртия осудили четырех россиян в возрасте от 30 до 50 лет, подозреваемых в организации нелегального казино. Об этом понедельник, 24 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 31-летний мужчина организовал нелегальное игорное заведение в городе Воткинск на улице Ленина. Он привлек к с своему бизнесу двух знакомых женщин и одного мужчину. Они работали операторами игрового оборудования, с помощью которого обеспечивался доступ к азартным играм в интернете.

По приговору суда, все четверо отделались условным сроком.

28 июня полиция Московской области ликвидировала подпольное казино, которое находилось на привокзальной площади и маскировалось под кафе.

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    Владимир Седов
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