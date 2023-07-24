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16:25, 24 июля 2023Мир

Китайская делегация посетит КНДР впервые после пандемии

Reuters: китайская делегация высокого уровня посетит Северную Корею

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Китайская делегация высокого уровня посетит Северную Корею впервые после пандемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

В состав делегации войдет член Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун. Агентство пишет, что китайская делегация примет участие в торжествах, посвященных 70-летию окончания Корейской войны.

Отмечается, что КНДР с начала 2020 года закрыла границы, в том числе для представителей Китая. Таким образом, этот визит будет первым за два с половиной года.

Ранее Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону КНР. Уточняется, что снаряды были выпущены в акваторию Желтого моря.

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    Александр Слабиев
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