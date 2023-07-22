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01:19, 22 июля 2023Мир

КНДР запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

Северная Корея запустила в сторону Китая несколько крылатых ракет

Фото: ЦТАК / Reuters

Военные Северной Кореи запустили несколько крылатых ракет в сторону Китая. Об этом сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Уточняется, что снаряды были выпущены в акваторию Желтого моря.

Вечером 18 июля КНДР произвела пуск двух баллистических ракет в сторону Японии. Позднее в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи уточнили, что ракеты были запущены в Японское море.

14 июля помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций Халед Хиари заявил, что в ходе пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне России. По его словам, полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом МБР в Северной Корее. В Москве сообщили, что четкой информации о падении этой ракеты нет.

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    Марина Совина
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