В МИД оценили заявление ООН о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

Замглавы МИД Руденко: пока информации о падении ракеты КНДР в экономической зоне РФ нет

Пока четкой информации о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России нет. Об этом заявил «Ленте.ру» замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мои коллеги вместе с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, нет», — подчеркнул дипломат.

Таким образом он оценил заявление помощника генсека ООН Халеда Хиари, который сообщил, что в море в исключительной экономической зоне России упала межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи.

По мнению Руденко, все пуски, которые осуществляет КНДР, являются ответом на действия США и их союзников. «Они фактически провоцируют Северную Корею идти на наращивание своей оборонной мощи», — отметил представитель МИД.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила о отсутствии данных о падении северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России.