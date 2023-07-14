В ООН заявили о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

Помощник генсека ООН Хиари: запущенная КНДР ракета упала в море в экономической зоне РФ

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций Халед Хиари заявил, что в ходе недавнего пуска межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) КНДР упала в море в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, полет длился около 74 минут. Он заявил, что это потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в Северной Корее.

Хиари отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш строго осуждает пуск ракеты КНДР.

Ранее Хиари на заседании СБ ООН заявил, что важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах. «В ожидании полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова крайне важно, чтобы КНДР поддерживала самый высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах», — потребовал чиновник.