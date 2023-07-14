Захарова ответила на заявление ООН о падении ракеты в экономической зоне России

Захарова: подтверждающих данных о падении ракеты КНДР в экономической зоне России пока нет

Данных, подтверждающих, что запущенная КНДР 12 июля ракета упала в исключительной экономической зоне России, пока нет. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Во-вторых, обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС?» — добавила дипломат.

Так Захарова ответила на заявление помощника генсека ООН Халеда Хиари. Ранее он сообщил, что в море в исключительной экономической зоне России упала межконтинентальная баллистическая ракета Северной Кореи.

Хиари добавил, что генсек всемирной организации Антониу Гутерриш осудил пуск ракеты. Также Хиари сказал, что ее полет стал потенциально самым продолжительным в КНДР.