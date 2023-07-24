Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:11, 24 июля 2023Мир

Минимум девять человек погибли в авиакатастрофе в Судане

Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в аэропорту Судана

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в международном аэропорту города Порт-Судан. Об этом сообщила суданская армия, пишет РИА Новости.

«Транспортный гражданский самолет "Антонов" сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане из-за технической неисправности», — сказано в заявлении.

При этом издание Al-Hadath сообщает, что в результате авиакатастрофе выжил находившийся на борту судна ребенок. Кроме того, есть пострадавшие, но об их состоянии ничего не известно на данный момент.

В мае в джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Воздушное судно потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров внутри не было. Спустя две недели спасатели нашли в колумбийских джунглях тела трех взрослых. Всего в самолете было семь пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Потянут до августа»: командующий российской группировкой «Центр» Мордвичев оценил успехи контрнаступления ВСУ

    В России начался прием заявок на отсрочку от службы для IT-специалистов

    Подозреваемая в осквернении монумента «Родина-мать» россиянка извинилась

    Минимум девять человек погибли в авиакатастрофе в Судане

    Путин заявил о способности России заместить украинское зерно

    Сексолог предупредила об опасности модных техник оздоровления влагалища

    Жена миллионера согласилась родить ему детей только в обмен на роскошные подарки

    Байден призвал Нетаньяху не торопиться с судебной реформой в Израиле

    Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

    Стало известно о взятии укрепрайона ВСУ на подступах к Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости