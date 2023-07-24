Минимум девять человек погибли в авиакатастрофе в Судане

Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в аэропорту Судана

Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в международном аэропорту города Порт-Судан. Об этом сообщила суданская армия, пишет РИА Новости.

«Транспортный гражданский самолет "Антонов" сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане из-за технической неисправности», — сказано в заявлении.

При этом издание Al-Hadath сообщает, что в результате авиакатастрофе выжил находившийся на борту судна ребенок. Кроме того, есть пострадавшие, но об их состоянии ничего не известно на данный момент.

В мае в джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Воздушное судно потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров внутри не было. Спустя две недели спасатели нашли в колумбийских джунглях тела трех взрослых. Всего в самолете было семь пассажиров.

