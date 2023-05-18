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11:07, 18 мая 2023Путешествия

Четырех детей нашли живыми в джунглях спустя 17 дней после крушения самолета

Четырех детей нашли живыми в Колумбии спустя 17 дней после крушения самолета

Фото: Doriam Morales / Reuters

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, пропавших после крушения самолета Cessna 206. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро на своей странице в Twitter.

«После напряженной поисковой работы, которую провели наши вооруженные силы, мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре, — написал глава государства. — Радость для страны».

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Отмечается, что спасатели обнаружили детей спустя 17 дней после авиакатастрофы.

Воздушное судно Cessna 206 потерпело крушение 1 мая. У самолета отказал двигатель, летный экипаж подал аварийный сигнал. Найти его удалось спустя более 370 часов поисков. На борту обнаружили тело пилота, остальных пассажиров внутри не было.

Во вторник, 16 мая, спасатели нашли в колумбийских джунглях тела трех взрослых. Известно, что всего в самолете было семь пассажиров.

Ранее в мае американский одномоторный самолет Beechcraft A36 потерпел крушение в США. Несчастный случай произошел в аэропорту Биг-Бэр-Сити в штате Калифорния. В результате падения воздушного судна погибли все три находившихся на борту человека.

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Фариза Бацазова
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