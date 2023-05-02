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10:12, 2 мая 2023Путешествия

Три человека погибли в результате крушения самолета в США

CBS News: в результате крушения самолета в Калифорнии погибли три человека

Кадр: CBS News

Американский одномоторный самолет Beechcraft A36 потерпел крушение в США. Об этом пишет CBS News.

Несчастный случай произошел в аэропорту Биг-Бэр-Сити в штате Калифорния в понедельник, 1 мая. В результате падения воздушного судна погибли все три находившихся на борту человека.

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Представители Федерального управления гражданской авиации США (FAA) уведомили, что причины авиакатастрофы все еще расследуются. Отмечается, что упавший самолет зарегистрирован на мужчину, который проживает в калифорнийском округе Риверсайд.

За несколько часов до трагедии мужчина вылетел из авиагавани Френч-Вэлли и сделал остановку в городе Корона. На данный момент неясно, посылал ли он сигнал бедствия диспетчерам.

Более того, источники издания сообщают, что пилот воздушного судна вместе с другом направлялись в Биг-Бэр-Сити, чтобы приобрести там другой самолет.

Ранее в апреле американский легкий самолет Cessna U206G потерпел крушение после взлета в Боливии. Воздушное судно потеряло оба крыла и упало на землю. Все пятеро человек, находившихся на борту, скончались.

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Фариза Бацазова
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