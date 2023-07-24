В суд отдали административное дело экс-полковника Квачкова о дискредитации армии

МВД отдало в суд административное дело экс-полковника ГРУ Квачкова о дискредитации ВС РФ

Полиция направила в Тверской суд Москвы административное дело бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отделом МВД по Тверскому району столицы составлен в отношении него протокол по статье 20.3.3 КоАП. Дело было возбуждено по заявлению сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Москве о постах бывшего полковника в соцсети.

Защита не согласна с этим, ничего дискредитирующего армию Квачков не писал, а как военный, участвовавший в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, Чечне и отмеченный за это государственными наградами, он может иметь собственное мнение по военным вопросам, отметил адвокат Владимир Селюков.

Заседание суда по административному делу назначено на 25 июля, но экс-полковник не будет в нем участвовать, так у него куплены авиабилеты в Новосибирск и Красноярск, где он собирается встретиться с соратниками и друзьями.

О возбуждении административного дела стало известно 18 июля.

Квачков в феврале 2019 года вышел на свободу из мордовской колонии строгого режима, где отбывал наказание за разжигание межнациональной розни. В 2000-х он обвинялся в покушении на Анатолия Чубайса, но в итоге был оправдан. Позднее военного осудили за приготовление к организации вооруженного мятежа, наказание за это отставной полковник также отбыл.