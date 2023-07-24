Путин заявил о готовности к встрече с лидерами африканских стран

Путин заявил, что ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге. Он настроен на плодотворное и конструктивное общение, сказано в заявлении на сайте Кремля.

«Россия будет развивать всю палитру экономических связей с Африкой — и с отдельными странами, и с объединениями», — отметил президент в своей статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

Путин также выразил надежду, что решения Саммита и Форума послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства.