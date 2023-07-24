Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 24 июля 2023Мир

Путин заявил о готовности к встрече с лидерами африканских стран

Путин заявил, что ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что с нетерпением ждет встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге. Он настроен на плодотворное и конструктивное общение, сказано в заявлении на сайте Кремля.

«Россия будет развивать всю палитру экономических связей с Африкой — и с отдельными странами, и с объединениями», — отметил президент в своей статье под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

Путин также выразил надежду, что решения Саммита и Форума послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнерства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    Путин заявил о готовности к встрече с лидерами африканских стран

    Путин выступил за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20

    Путин оценил выгоду от зерновой сделки для США и Европы

    Путин заявил о невыполнении условий зерновой сделки Западом

    Израильский министр попал в скандал из-за фото в соцсети

    Ученые назвали простое упражнение для долголетия

    СК России даст оценку информации о преступлениях ВСУ в отношении военных медиков

    В украинском городе Сумы произошли взрывы

    Гутерриш осудил ракетный удар России в районе Одессы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости