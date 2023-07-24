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08:10, 24 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям

Подполковник Марочко заявил об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили обстрелы Сватово и окрестностей, в том числе использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его слова приводит РИА Новости.

«За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS», — уточнил эксперт.

Марочко добавил, что большая часть боеприпасов, выпущенных украинскими военными, была сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что противник предпринял 13 попыток контратаковать на сватовском и краснолиманском направлении с целью вернуть утраченные позиции, однако они не увенчались успехом. По его словам, более 40 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

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    Марина Совина
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