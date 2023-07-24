МИД КНР призвал соблюдать права на фоне обстрелов журналистов в Запорожье

МИД КНР призвал стороны соблюдать права после обстрела журналистов в Запорожской области

МИД Китая призвал стороны соблюдать гуманитарные права после обстрела журналистов в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя дипломатического ведомства КНР Мао Нина.

«Мы призываем все соответствующие стороны эффективно соблюдать нормы международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов», — заявил она. Мао напомнила, что безответственное использование кассетных боеприпасов могут вызвать гуманитарные проблемы.

Также она отметила, что Китай всегда выступал за диалог и дипломатическое разрешение конфликта на Украине.

Ранее в Запорожской область группа журналистов попала под обстрел. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу.