Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:59, 23 июля 2023Силовые структуры

СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

После гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ СК России возбудил дело
Ростислав Журавлев

Ростислав Журавлев. Фото: РИА Новости

Следственный комитет России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом агентству сообщили в ведомстве.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.

В свою очередь глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш назвал убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

    Подполье Николаева заявило о сливе данных силовиков в борьбе за власть

    В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

    Россиянам посоветовали брать наличную валюту в заграничные поездки

    В Совфеде назвали разговоры Запада о мире надеждой на поражение России

    Украинские военные нанесли 16 ударов по поселку в Курской области

    Украинские военные пожаловались на низкий моральный дух в подразделениях

    В российском регионе мужчина получил ранение при обстреле со стороны Украины

    Американский беспилотник опасно сблизился с российскими самолетами в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости