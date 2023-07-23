СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

После гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ СК России возбудил дело

Следственный комитет России возбудил дело после гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом агентству сообщили в ведомстве.

РИА Новости сообщило о гибели своего военкора ранее 22 июля. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Также ранения получили фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков. Позже временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб при обстреле Вооруженными силами Украины гражданской машины.

В свою очередь глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш назвал убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте.