В Москве на детской площадке задержали блогера за тату с символикой «Азова»

В Москве задержали блогера за тату с символикой бригады «Азов» и асоциальное поведение

В Москве задержали блогера за татуировки с символикой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, 37-летний ютубер выпивал с компанией на детской площадке на Поречной улице. Он показывал товарищам тату на шее. Такое асоциальное поведение заметили местные жители и вызвали полицию.

Друзей задержали, а против блогера составили протокол за публичную демонстрацию нацистской символики. Теперь его будут проверять на экстремизм и дискредитацию. Выяснилось, что задержанный ведет канал на YouTube про поддержку националистических батальонов.

Отмечается, что он уже был судим ранее за разбой и находился в федеральном розыске за хулиганство с применением насилия.