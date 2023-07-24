Медведев назвал причины ударов со стороны Украины по гражданским объектам

Зампред СБ Медведев призвал ВС России выбирать нестандартные цели для ударов по Украине

Удары со стороны Украины по гражданским объектам наносятся из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы», — пояснил политик.

Он отметил, что градус напряжения в украинском обществе растет, а Запад, по его мнению, проявляет нетерпение в связи с неудачами в ходе контрнаступления. Помимо того, Медведев призвал Вооруженные силы России выбирать нестандартные цели для ударов, добавив, что эффект от этого «будет очень весомым».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления. Он добавил, что попытки противника наступать не увенчались успехом, несмотря на поставки оружия и помощь наемников из стран Запада.