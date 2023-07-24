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13:34, 24 июля 2023Мир

Побывавший на передовой британский эксперт назвал причину неудач наступления ВСУ

Военный эксперт Гади связал неудачи контрнаступления ВСУ с плохой организацией
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Военный эксперт и научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади, побывавший на передовой, назвал причину неудач контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). В интервью изданию Das Erste он заявил, что украинская операция была плохо спланирована и организована.

По словам британского аналитика, в проблемах, возникших у украинских войск, виновато командование. Он также заметил, что у ВСУ в начале контрнаступления отсутствовала координация действий наступающих частей.

«Сейчас все (на Украине — прим. "Ленты.ру") переключено на пехоту, на операции, которые проводятся в пешем порядке. Каждая атака и продвижение измеряются не километрами, а метрами. Боеприпасы приходится доставлять пешком, раненых нужно вывозить пешком, потому что не хочется подставлять свою технику под удар российской артиллерии или дронов-камикадзе», — сообщил Гади, уточнив, что на пешие операции ВСУ перешли из-за выстроенной Россией обороны.

Военный эксперт подчеркнул, что российские Вооруженные силы являются одними из самых сильных в мире, а потому создают серьезные проблемы украинским войскам. Он отметил, что в настоящее время ни одна армия в мире не имеет практического опыта преодоления такой плотной и укрепленной системы обороны, какую создали российские военнослужащие.

Ранее итальянский военной обозреватель Джанлука Ди Фео заявил, что ВСУ терпят неудачи в ходе контрнаступления, так как украинские военнослужащие начали наступательные действия без должной подготовки к прорыву и необходимых вооружений.

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    Варвара Кошечкина
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