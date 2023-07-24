Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку

Глава Минюста Новой Зеландии подала в отставку после езды в пьяном виде

Глава Минюста Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку после аварии в нетрезвом виде. Об этом пишет новозеландский портал Interest.nz.

Премьер страны Крис Хипкинс сообщил, что министр попала в аварию в воскресенье, 23 июля, в Веллингтоне, ее задержали в центральном полицейском участке, а через четыре часа отпустили. Аллан вменили вождение в нетрезвом виде, а также в оказание сопротивления при задержании.

Ранее министр климата и окружающей среды Великобритании Зак Голдсмит подал в отставку после того, как обвинил премьер-министра страны Риши Сунака в незаинтересованности в поиске решения проблемы изменения климата. По его словам, Сунак предпочел посетить вечеринку, а не поехать на экологический саммит в Париже.