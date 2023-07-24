«НДВ Супермаркет Недвижимости»: площадь квартир в Москве сократилась на 20 процентов

За последние пять лет новые квартиры в Москве резко обмельчали — средняя площадь жилья в новостройках сократилась на 20 процентов. Такие данные приводят аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишут «Известия».

Как пояснили специалисты, уменьшение площади позволяет сделать квартиры доступнее при сохранении качественных параметров — за 12 месяцев средняя стоимость строящихся лотов осталась на прежнем уровне. «Так, за год средняя цена двухкомнатной квартиры евроформата не изменилась и составила 11,8 миллиона рублей, средняя стоимость трехкомнатной квартиры евроформата увеличилась лишь на 0,6 процента, до 17 миллионов рублей», — уточнила руководитель отдела аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Эксперт добавила, что квартиры-студии даже немного подешевели — на 5,6 процента, до 7,7 миллиона рублей. Аналитики отметили, что за год средняя площадь экспозиции сократилась на 1,5 процента, до 46,8 квадратного метра.

Сейчас на первичном рынке Москвы представлены 24,1 тысячи квартир комфорт-класса общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров — примерно на 24 процента больше, чем в аналогичный период в 2022 году.

Ранее сообщалось, что самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 7,1 миллиона рублей. Жилье находится в восьми минутах пешком от станции «Выхино» на первом из девяти этажей панельного дома. Площадь квартиры — 32 «квадрата».