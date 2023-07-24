«Платформа ОФД»: «школьный набор» в 2023 году подорожал на 7 процентов

Россиянам стало дороже собирать детей в школу — по сравнению с прошлым июлем средняя цена «школьного набора» выросла на 7 процентов, до 13,4 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

На фоне подорожания в июле 2023 года родители купили товаров к школе на 10 процентов меньше, чем в прошлом году. В набор первоклассника включены канцелярские принадлежности, рюкзак, школьная форма, дневник, пенал, тетради. Рюкзаки в среднем выросли в цене на 8 процентов, почти до 1,9 тысячи рублей, школьная форма — на 20 процентов, до 2,9 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики «Платформы ОФД», россияне стали больше экономить и решили приобретать прежде всего более дорогие товары — рюкзаки, кроссовки, наборы канцелярских принадлежностей. Продажи составляющих «школьного набора» могли упасть сильнее — спрос простимулировало ожидание повышения цен на фоне ослабления рубля, добавляют эксперты.

В июне инфляция в России составила 3,25 процента против 2,51 процента в мае. Результаты опроса «Выберу.ру» показали, что 39 процентов россиян ощущают рост цен и начали внимательнее планировать повседневные расходы. 53 процента респондентов сочли, что рост цен не критичен, а дороже стали обходиться только путешествия и крупные покупки. Практически не ощутили инфляцию только 8 процентов опрошенных россиян.