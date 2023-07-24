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12:02, 24 июля 2023Экономика

Россияне оценили влияние роста цен на их расходы

«Выберу.ру»: 39 процентов россиян ощущают рост инфляции

Фото: Олег Елков / ТАСС

39 процентов россиян, опрошенных финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», заявили, что ощущают инфляцию и начали внимательнее планировать повседневные расходы. Об этом говорится в сообщении об исследовании, поступившем в «Ленту.ру».

53 процента респондентов сочли, что рост цен не критичен, а дороже стали обходиться только путешествия и крупные покупки. Практически не ощутили инфляцию только 8 процентов опрошенных россиян.

В июне показатель роста цен в России прибавил 3,25 процента по сравнению с 2,51 процента в мае. Как следует из материалов Центробанка, ожидается, что в июле он вырастет более чем на 4 процента.

Банк России 21 июля впервые с сентября 2022 года принял решение о подъеме ключевой ставки. Рост на один процентный пункт — с 7,5 до 8,5 процента — объясняется в том числе стремлением регулятора сдержать продолжающийся рост цен. На фоне устойчивого инфляционного давления в экономике Центробанк не исключил дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Инфляция в России начала расти с апреля, а в первом квартале 2023 года наоборот активно снижалась. На фоне ускорившихся трат россиян Банк России отмечал, что увеличение расходов граждан создает проинфляционное давление.

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    Дмитрий Воронин
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