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13:17, 24 июля 2023Бывший СССР

На Украине заподозрили в госизмене депутата запрещенной партии

СБУ заподозрила в госизмене депутата запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Пономарева

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в государственной измене депутата запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

По данным источника издания «Украинская правда», речь идет об Александре Пономареве. В СБУ уточнили, что депутат якобы сотрудничал с Россией. Согласно заявлению ведомства, он перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений.

«По имеющейся информации, заводы фигуранта поставляли горюче-смазочные материалы для военной техники России», — пишет СБУ. Отмечается, что решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СБУ отчиталась о задержании депутата ОПЗЖ рядом с линией фронта в Донбассе якобы за сотрудничество с Россией. «С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района», — заявили в ведомстве.

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    Кристина Есикова
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