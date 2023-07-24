Крупная российская компания примет на работу сотни бывших преступников

Ozon примет на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания

Крупный российский маркетплейс Ozon заявил, что до конца года примет на работу более 500 осужденных, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

К участию в социальном проекте «Ozon без осуждения» допустили тех, кто получил первый срок и имеет мягкий режим отбывания наказания — то есть проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Таких осужденных трудоустроят в фулфилмент-центрах (там товары хранятся, упаковываются и готовятся к отправке) — в их задачи будет входить сборка заказов и обработка возвратов.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — заявили в Ozon. Бывших преступников будут нанимать на логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных среди персонала не превысит 10 процентов.