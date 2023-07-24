Крупная российская компания примет на работу сотни бывших преступников
Крупный российский маркетплейс Ozon заявил, что до конца года примет на работу более 500 осужденных, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
К участию в социальном проекте «Ozon без осуждения» допустили тех, кто получил первый срок и имеет мягкий режим отбывания наказания — то есть проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Таких осужденных трудоустроят в фулфилмент-центрах (там товары хранятся, упаковываются и готовятся к отправке) — в их задачи будет входить сборка заказов и обработка возвратов.
«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — заявили в Ozon. Бывших преступников будут нанимать на логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных среди персонала не превысит 10 процентов.