Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:10, 24 июля 2023Экономика

Крупная российская компания примет на работу сотни бывших преступников

Ozon примет на работу более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Крупный российский маркетплейс Ozon заявил, что до конца года примет на работу более 500 осужденных, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

К участию в социальном проекте «Ozon без осуждения» допустили тех, кто получил первый срок и имеет мягкий режим отбывания наказания — то есть проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Таких осужденных трудоустроят в фулфилмент-центрах (там товары хранятся, упаковываются и готовятся к отправке) — в их задачи будет входить сборка заказов и обработка возвратов.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — заявили в Ozon. Бывших преступников будут нанимать на логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Доля осужденных среди персонала не превысит 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны подтвердило пресечение атак 17 беспилотников по Крыму

    Движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма после атак БПЛА

    Кристина Асмус поделилась снимками в бикини

    Россиян предупредили о схеме мошенничества с онлайн-играми

    Россиянку задержали за нападение с ножом на школьницу

    Крупная российская компания примет на работу сотни бывших преступников

    Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

    В Крыму из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов в районе Джанкоя

    Полиция задержала пытавшегося украсть девочку россиянина

    Власти России нашли способ сдержать рост цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости