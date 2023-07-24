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17:27, 24 июля 2023Путешествия

Папуасы-сепаратисты обстреляли пассажирский самолет в курортной стране Азии

Папуасы обстреляли пассажирский самолет авиакомпании Smart Aviation в Индонезии

Фото: Public domain / Wikimedia Commons

Легкомоторный пассажирский самолет Cessna-208 был обстрелян папуасами-сепаратистами в Индонезии. Об этом пишет портал tvOnenews.com.

Инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании Smart Aviation 18 июля после его приземления в аэропорту Погапа в провинции Папуа. В результате на левом крыле самолета были обнаружены четыре пулевых отверстия.

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Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал. В пресс-службе полиции азиатской страны заявили, что правоохранители совместно с представителями перевозчика проводят расследование ситуации.

Ранее в индонезийском регионе Папуа сепаратисты из коренного населения захватили штурмом самолет авиакомпании Susu Air и взяли в плен пилота. Уточнялось, что таким образом папуасы требовали независимости от Индонезии.

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    Фариза Бацазова
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