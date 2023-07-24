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06:53, 24 июля 2023Мир

В Южную Корею прибыла атомная подлодка США

В Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Южную Корею в понедельник прибыла атомная подводная лодка США класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis. Судно зашло на военно-морскую базу на острове Чеджудо, сообщили ВМС Южной Кореи.

Как уточняется, визит подлодки в порт проходит с целью пополнения запасов во время оперативной миссии и на фоне усиления координации Штатов и Южной Кореи.

«ВМС Южной Кореи и США планируют усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американская атомная подводная лодка с баллистическими ракетами прибыла 18 июля в Южную Корею, что стало первым за почти 40 лет подобным визитом. Подлодка прибыла в порт Пусана. Последний раз атомная субмарина США посещала южнокорейские воды в 1980-х годах.

Страны также договорились об обмене информацией, координации и планированию в случае ядерной атаки со стороны КНДР.

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    Марина Совина
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