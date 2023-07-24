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06:30, 24 июля 2023Наука и техника

Нарушения циркадного ритма связали с сокращением продолжительности жизни

Нарушения циркадного ритма связали с повышенным риском инсульта

Фото: Akkalak Aiempradit / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Медицинской школы Морхаус в Атланте (США) обнаружили, что долговременные нарушения циркадного ритма связаны с сокращением продолжительности жизни, а также повышенным риском инсульта. Результаты работы опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

На лабораторных крысах авторы рассмотрели различные модели изменений циркадных ритмов, которые влияли на функции почек. Животные изначально были склонны к инсультам, поскольку их кормили специальной диетой с повышенным содержанием соли, что приводило к высокому кровяному давлению. Затем подопытных разделили на четыре группы, которые были распределены в зависимости от типа освещения.

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Так, некоторым подопытным свет в клетке отключали на шесть часов раньше на протяжении нескольких недель, чтобы сымитировать модель изменений расписаний рабочих смен. Двум группам был предоставлен доступ к пище в течение пяти часов каждый день. Еще двум другим группам был предоставлен 24-часовой доступ к пище в течение одного и того же времени суток, независимо от условий освещения.

Оказалось, что прерывистое голодание существенно ускорило наступление инсульта у животных при нарушении циркадного ритма. Также в этой группе в среднем сократилась продолжительность жизни. Кроме того, у подопытных, подвергшихся изменениям графика освещения, перестало снижаться кровяное давление во время ночного сна, что свойственно здоровым животным. У людей происходят аналогичные процессы: так, например, ночью у человека может упасть артериальное давление на 10-15 процентов. Нарушения естественных процессов, связанных с кровяным давлением, в будущем могут привести к повреждению сердечно-сосудистой системы.

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    Елена Апазиди
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