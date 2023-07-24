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18:09, 24 июля 2023Силовые структуры

Ритуальщика посадили на восемь лет за подкуп российского врача-патологоанатома

В Самарской области суд дал 8 лет ритуальщику за взятки на 1,7 млн рублей патологоанатому

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Суд в Самарской области приговорил местного бизнесмена к восьми годам исправительной колонии строгого режима за то, что он несколько лет подкупал врача-патологоанатома, получал от него информацию о пациентах и их родственниках, а потом предлагал им услуги своего ритуального агентства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Его также обязали заплатить в доход государства штраф размером пять миллионов рублей.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год индивидуальный предприниматель постоянно давал взятки врачу-патологоанатому городской больницы за информацию о пациентах и данные их родственников. Он также платил доктору за каждый договор на оказание ритуальных услуг, который удалось получить благодаря предоставленной информации. За этот период бизнесмен отдал врачу более 1,7 миллиона рублей.

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    Варвара Митина
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