Сексолог подсказала способ усилить возбуждение и продлить половой акт

Сексолог Лилит Фокс: контроль оргазма или окантовка усиливает интенсивность оргазма

Сексолог Лилит Фокс и секс-коуч Эрика Смит подсказали способ, который усилит возбуждение и увеличит продолжительность полового акта. Их советы приводит издание Mashable.

Лилит Фокс считает, что контроль оргазма, также известный как окантовка, поможет сделать секс более чувственным. Она отметила, что научиться этой практике довольно легко. Для этого, по ее словам, во время секса надо останавливаться каждый раз при ощущении приближающейся кульминации. Фокс посоветовала делать такие остановки от одного до трех раз. «Цель состоит в том, чтобы увеличить интенсивность оргазма», — объяснила сексолог.

Эрика Смит добавила, что практика контроля оргазма позволяет продлить половой акт и делает его более чувственным. «Сторонники окантовки говорят, что с течением времени практика усиливает оргазм, а еще это хороший способ избежать преждевременной эякуляции», — сказала секс-коуч. Кроме того, специалистки, что окантовка помогает партнерам лучше понять интимные потребности друг друга, научиться распознавать свои ощущения и говорить о них.

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