Акула съела пойманную рыбаком рыбу на глазах у его команды

Mass Live: акула в США укусила улов рыбака и оставила ему лишь рыбью голову

Акула в американском штате Массачусетс на глазах команды рыболовного судна съела кусок улова рыбака, оставив ему лишь голову рыбы. Об этом сообщает Mass Live.

63-летний капитан Дональд Паркер из города Харвич вместе с командой отправился на рыбалку в залив Кейп-Код. Когда мужчина закинул удочку, из воды выпрыгнула акула и откусила большую часть пойманной им рыбы. Американцу досталась только ее голова.

«Акула схватила ее и перевернулась. Все были в шоке», — рассказал мужчина. Тем не менее он отметил, что такое случается достаточно часто.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Юта во время поездки во Флориду сняла на видео момент, как белоголовый орлан похитил акулу, которую поймал на удочку ее муж. Орел 20 минут поедал акулу на глазах у семьи.

