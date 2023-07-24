Похудевшая женщина сделала из отрезанной обвисшей кожи сувенир

Daily Mail: в Великобритании женщина сохранила отрезанную после похудения кожу как сувенир

52-летняя жительница Оксфорда, Великобритания, сохранила отрезанную после похудения дряблую кожу и сделала из нее произведение искусства. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэти Тейлор изучает изобразительное искусство в университете Оксфорд Брукс, и многие из ее работ связаны с человеческими телами и процессом их разложения. Именно поэтому, когда Кэти похудела на 38 килограммов и решилась на операцию по удалению обвисшей кожи, она сохранила ее как сувенир. Чтобы убедить хирурга, женщина написала ему длинное письмо с объяснениями. Больница согласилась отдать пациентке кожу при условии, что она заберет ее сразу после операции.

Для этого Тейлор связалась с подругой Каталиной и попросила ее отвезти кожу к ней домой, пока она будет отходить от наркоза. Та выполнила просьбу и положила кожу в ящик морозильной камеры холодильника, полный замороженных ягод, где она пролежала девять месяцев, прежде чем Тейлор решила ее обработать. Британка не раз обращалась к специалистам по выделке кожи, но получала только отказы. В конце концов ей согласилась помочь Тереза Эммерих Кемпер, 30 лет занимающаяся выделкой кож.

Тейлор в течение недели обрабатывала свою кожу вместе со специалисткой. «Мы начали с того, что соскоблили жир с внутренней стороны и сняли базальную мембрану. Затем мы замочили кожу в растворе растительного дубителя. После вымачивания мы сильно растянули ее и натерли маслом, а затем высушили в сушильной машине», — рассказала британка.

Кроме того, Тейлор отправила собранный с кожи живота жир мастеру по изготовлению чернил для татуировок и теперь собирается использовать их, чтобы сделать тату. Что делать с кожей дальше, она пока не решила. В будущем, возможно, Кэти представит ее на выставке. «Думаю, я хочу, чтобы кожа сохранила свою форму, потому что именно такой она была, когда ее с меня сняли. Это напоминание о том, откуда я появилась, как я пришла к тому, что делаю сегодня. А еще о том, насколько невероятно и выносливо человеческое тело», — объяснила она.

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