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19:01, 24 июля 2023Силовые структуры

Нападение на фельдшера в российском городе попало на видео

В Алтайском крае мужчина напал на фельдшера скорой помощи из-за парковочного места у дома

В городе Яровое Алтайского края мужчина напал на фельдшера бригады скорой помощи, которая собиралась госпитализировать больного из жилого дома. Видео с нападением опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах виден двор жилого дома, из подъезда выходят медики с пациентом. Стоявшей карете скорой помощи приходится отъехать, на парковочное место встает подъехавший автомобиль, из него выскакивает мужчина и начинает бить фельдшера.

Медика скорой помощи госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Напавший на него мужчина оказался бывшим боксером. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

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    Любовь Ширижик
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