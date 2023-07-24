Дачникам предложили полезный способ применения сорняков

«БелНовости»: из сорняков можно приготовить настой для удобрения растений

Владельцам дачных участков предложили удобрять растения с помощью сорняков. О необычном способе применения вредителей стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что добиться хорошего урожая можно и без внесения подкормок промышленного производства, если обратиться к народным рецептам. В качестве эффективного метода удобрения они посоветовали приготовить настой из травы. Для этого необходимо взять сорняки без семян, измельчить и заполнить емкость на две трети. Оставшуюся треть нужно залить водой, а затем оставить на солнце примерно на неделю. Чтобы процесс брожения усилился, эксперты порекомендовали добавить свежий навоз — один или два килограмма на 50 литров.

После завершения процесса настаивания необходимо разбавить получившийся концентрированный состав водой в соотношении 1 к 5, после чего его можно использовать для полива культурных растений. Специалисты рассказали, что такая подкормка будет благотворно влиять на все выращиваемые на участке культуры.

В июне владельцам дачных участков предложили бороться с вредителями на нем с помощью отходов. По словам экспертов, неизмельченная скорлупа яиц защитит растения от слизней, если положить ее на грядку.