Лидер испанской оппозиции выразил готовность сформировать новое правительство

Лидер испанской оппозиции Фейхоо выразил готовность сформировать новое правительство

Лидер Народной партии (PP) Альберто Фейхоо, которая победила в парламентских выборах Испании после обработки 99,73 процента голосов, выразил готовность сформировать правительство. Об этом пишет РИА Новости.

По данным правительства, главная оппозиционная правая (PP) получит в парламенте 136 мест, правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — 122. От ультраправой партии VOX в конгрессе будет 33 депутата, от левой коалиции Sumar — 31.

«Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье», — заявил чиновник. Фейхоо попросил, чтобы ни у кого «не возникло соблазна снова блокировать Испанию».