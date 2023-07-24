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03:55, 24 июля 2023Мир

Лидер испанской оппозиции выразил готовность сформировать новое правительство

Лидер испанской оппозиции Фейхоо выразил готовность сформировать новое правительство

Фото: Marta FernÃ°Ndez Jara / Keystone Press Agency

Лидер Народной партии (PP) Альберто Фейхоо, которая победила в парламентских выборах Испании после обработки 99,73 процента голосов, выразил готовность сформировать правительство. Об этом пишет РИА Новости.

По данным правительства, главная оппозиционная правая (PP) получит в парламенте 136 мест, правящая левая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) — 122. От ультраправой партии VOX в конгрессе будет 33 депутата, от левой коалиции Sumar — 31.

«Я беру на себя инициативу диалога по формированию правительства в соответствии с волей большинства испанцев, выраженной на выборах в это воскресенье», — заявил чиновник. Фейхоо попросил, чтобы ни у кого «не возникло соблазна снова блокировать Испанию».

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    Юлия Мискевич
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