Обрушение стены в российском городе попало на видео

В Кисловодске стена обрушилась на четыре припаркованные во дворе машины

В Кисловодске подпорная стена обрушилась на четыре припаркованные автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Моисеев.

На опубликованной видеозаписи с камер наблюдения показано, как стена обрушивается на автомобили, полностью засыпая их бетоном и землей. При этом сначала начинает падать небольшая часть стены, а затем сооружение обрушивается полностью.

Инцидент произошел на территории промзоны на улице Промышленной, в районе дома 4е. Известно, что стена в том числе держала газовую трубу. Всего во дворе было припарковано шесть автомобилей, два из них не пострадали. «Спасатели и пожарные работают на месте ЧП», — написал мэр Кисловодска.

Ранее стало известно, что в результате обрушения стены в Кисловодске пострадавших не оказалось. РЕН ТВ сообщал, что существует риск ее дальнейшего обрушения, из-за чего может пострадать еще и соседний ангар.